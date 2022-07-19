Путин: у России, Турции и Ирана есть небольшие расхождения по Сирии

Российский президент Владимир Путин заявил, что у России, Турции и Ирана есть небольшие расхождения по Сирии.

«Есть расхождения по поводу того, как стабилизировать ситуацию в этом регионе. Там, как известно, работают российско-турецкие наблюдательные конвои, но для того, чтобы обеспечить долговременную устойчивую ситуацию, нужно всю территорию передать под контроль официального Дамаска, под контроль Вооружённых сил САР. Тогда можно будет вести диалог с теми, кто за всё отвечает», — сказал он.

Путин добавил, что работа продолжается, а нахождение компромиссов привело к тому, что более 90% территории страны контролируется официальными властями и «хребет международного терроризма там переломили».

«Это большой результат именно совместной работы», — добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил о необходимости навсегда покончить с присутствием террористов в Сирии.