Путин заявил о необходимости навсегда покончить с присутствием террористов в Сирии
- РИА Новости
«Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ и других экстремистских группировок», — заявил Путин.
Он выразил уверенность, что Россия, Турция и Иран продолжат укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации очагов международного терроризма в Сирии.
Ранее в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили об обострении обстановки в идлибской зоне деэскалации.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.