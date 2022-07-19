Путин заявил о необходимости навсегда покончить с присутствием террористов в Сирии

Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГ* и других экстремистских группировок, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе саммита в Тегеране.

РИА Новости

«Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ и других экстремистских группировок», — заявил Путин. Он выразил уверенность, что Россия, Турция и Иран продолжат укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации очагов международного терроризма в Сирии. Ранее в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили об обострении обстановки в идлибской зоне деэскалации. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.