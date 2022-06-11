В ЦПВС заявили об обострении обстановки в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

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Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв заявил об обострении обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
В ЦПВС заявили об обострении обстановки в Идлибской зоне деэскалации в Сирии
  • globallookpress.com
  • © Anas Alkharboutli

«В связи с обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации и на севере Сирии подразделения Сирийской арабской армии совершают перегруппировку на угрожаемые направления», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористов.

Ранее Журавлёв заявил, что террористические группировки силой подавляют протесты мирного населения в Сирии и возобновляют аресты представителей СМИ.

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