В ЦПВС заявили об обострении обстановки в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв заявил об обострении обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

«В связи с обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации и на севере Сирии подразделения Сирийской арабской армии совершают перегруппировку на угрожаемые направления», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористов.

Ранее Журавлёв заявил, что террористические группировки силой подавляют протесты мирного населения в Сирии и возобновляют аресты представителей СМИ.