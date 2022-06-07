ЦПВС: террористы силой подавляют протесты мирного населения в Сирии
- © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
«Группировка «Джабхат ан-Нусра»* силой подавляет протесты мирного населения, возобновлены аресты представителей СМИ, мусульманского духовенства и светской оппозиции», — цитирует Журавлёва ТАСС.
Он добавил, что наблюдается рост провокационных обстрелов со стороны террористических формирований в отношении позиций сирийских правительственных сил.
Кроме того, в идлибской зоне деэскалации сохраняется тенденция к дальнейшему обострению обстановки, заявил Журавлёв.
«Растёт террористическая активность радикальных группировок, увеличивается количество столкновений между различными бандформированиями», — пояснил он.
Ранее в ЦПВС сообщили об активизации деятельности незаконных вооружённых формирований в идлибской зоне деэскалации после заявлений Турции о начале военной операции в Сирии.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.