ЦПВС: террористы силой подавляют протесты мирного населения в Сирии

Террористы группировки «Джабхат ан-Нусра»* силой подавляют протесты мирного населения в Сирии и возобновляют аресты представителей СМИ. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«Группировка «Джабхат ан-Нусра»* силой подавляет протесты мирного населения, возобновлены аресты представителей СМИ, мусульманского духовенства и светской оппозиции», — цитирует Журавлёва ТАСС.

Он добавил, что наблюдается рост провокационных обстрелов со стороны террористических формирований в отношении позиций сирийских правительственных сил.

Кроме того, в идлибской зоне деэскалации сохраняется тенденция к дальнейшему обострению обстановки, заявил Журавлёв.

«Растёт террористическая активность радикальных группировок, увеличивается количество столкновений между различными бандформированиями», — пояснил он.

Ранее в ЦПВС сообщили об активизации деятельности незаконных вооружённых формирований в идлибской зоне деэскалации после заявлений Турции о начале военной операции в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.