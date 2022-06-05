ЦПВС: после начала Турцией новой операции в Сирии активизировалась деятельность боевиков

Россия зафиксировала активизацию деятельности незаконных вооружённых формирований в идлибской зоне деэскалации после заявлений Турции о начале военной операции в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«На фоне заявлений турецкого руководства о начале новой военной операции на севере Сирийской Арабской Республики в идлибской зоне деэскалации отмечается активизация деятельности незаконных вооружённых формирований, направленная на обострение обстановки», — цитирует Журавлёва РИА Новости.

По его словам, за сутки было зафиксировано 12 обстрелов террористами идлибской зоны деэскалации в Сирии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Соединённых Штатов выступают против проведения Турцией новой военной операции в северной части Сирии.

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не обязана спрашивать разрешения на проведение военной операции в Сирии, потому что Анкара «защищает границы Турции».