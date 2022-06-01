В Турции заявили, что страна не обязана спрашивать разрешения на операции в Сирии
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По его словам, Турция будет принимать ряд необходимых мер, в том числе по обеспечению безопасности своих границ, и проводить военные операции по своему усмотрению.
«Мы не собираемся ни у кого спрашивать разрешения. Потому что Турция защищает границы Турции», — цитирует его газета STAR.
Он добавил, что турецкая сторона консультируется и сотрудничает с другими странами по данному вопросу.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в продолжении поставок оружия организациям в Сирии, которые Анкара считает террористическими.