В Турции заявили, что страна не обязана спрашивать разрешения на операции в Сирии

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не обязана спрашивать разрешения на проведение военной операции в Сирии.

По его словам, Турция будет принимать ряд необходимых мер, в том числе по обеспечению безопасности своих границ, и проводить военные операции по своему усмотрению.

«Мы не собираемся ни у кого спрашивать разрешения. Потому что Турция защищает границы Турции», — цитирует его газета STAR.

Он добавил, что турецкая сторона консультируется и сотрудничает с другими странами по данному вопросу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в продолжении поставок оружия организациям в Сирии, которые Анкара считает террористическими.