Блинкен заявил, что США не поддерживают проведение Турцией новой операции в Сирии

Власти Соединённых Штатов выступают против проведения Турцией новой военной операции в северной части Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы бы выступили против любой эскалации на севере Сирии. Мы поддерживаем текущее прекращение огня. Мы опасаемся, что любые новые наступательные действия подорвут стабильность в регионе», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Блинкен добавил, что проведение операции может предоставить сторонам возможность воспользоваться нестабильностью и причинить ущерб в регионе.

Ранее официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не обязана спрашивать разрешения на проведение военной операции в Сирии, потому что Анкара «защищает границы Турции».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что США продолжают поставки оружия организациям в Сирии, которые Анкара считает террористическими.