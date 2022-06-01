Блинкен заявил, что США не поддерживают проведение Турцией новой операции в Сирии

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Власти Соединённых Штатов выступают против проведения Турцией новой военной операции в северной части Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что США не поддерживают проведение Турцией новой операции в Сирии
  • AP

«Мы бы выступили против любой эскалации на севере Сирии. Мы поддерживаем текущее прекращение огня. Мы опасаемся, что любые новые наступательные действия подорвут стабильность в регионе», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Блинкен добавил, что проведение операции может предоставить сторонам возможность воспользоваться нестабильностью и причинить ущерб в регионе.

Ранее официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не обязана спрашивать разрешения на проведение военной операции в Сирии, потому что Анкара «защищает границы Турции».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что США продолжают поставки оружия организациям в Сирии, которые Анкара считает террористическими.

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