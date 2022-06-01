Эрдоган заявил о намерении Турции «очистить от боевиков» сирийские Телль-Рифъат и Манбидж

Армия Турции проведёт новую трансграничную операцию в районах сирийских Манбиджа и Телль-Рифъата, она будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористами.

Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы очищаем Телль-Рифъат и Манбидж от террористов. Затем мы будем делать то же самое шаг за шагом в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги», — сказал он в парламенте в Анкаре.

По словам Эрдогана, попытки «узаконить террористов» с помощью смены их названий с РПК на СНС или на «Демократический союз» «ни к чему не приведут».

«Те, кто выступает с подобными инициативами, обманывают сами себя, но не Турцию», — цитирует Эрдогана ТАСС.

С 2017 года Турция провела в северных районах Сирии три военные операции: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира».

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не обязана спрашивать разрешения на проведение военной операции в Сирии, потому что Анкара «защищает границы Турции».

Эрдоган отмечал, что США продолжают поставки оружия организациям в Сирии, которые Анкара считает террористическими.