Эрдоган заявил о намерении Турции «очистить от боевиков» сирийские Телль-Рифъат и Манбидж

Короткая ссылка
Армия Турции проведёт новую трансграничную операцию в районах сирийских Манбиджа и Телль-Рифъата, она будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористами.
Эрдоган заявил о намерении Турции «очистить от боевиков» сирийские Телль-Рифъат и Манбидж
  • AP

Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы очищаем Телль-Рифъат и Манбидж от террористов. Затем мы будем делать то же самое шаг за шагом в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги», — сказал он в парламенте в Анкаре.

По словам Эрдогана, попытки «узаконить террористов» с помощью смены их названий с РПК на СНС или на «Демократический союз» «ни к чему не приведут».

«Те, кто выступает с подобными инициативами, обманывают сами себя, но не Турцию», — цитирует Эрдогана ТАСС.

С 2017 года Турция провела в северных районах Сирии три военные операции: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира».

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не обязана спрашивать разрешения на проведение военной операции в Сирии, потому что Анкара «защищает границы Турции».

Эрдоган отмечал, что США продолжают поставки оружия организациям в Сирии, которые Анкара считает террористическими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить