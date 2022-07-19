Ушаков: Путин не обсуждал вопрос беспилотников с Раиси
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«Беспилотники не обсуждались ни с президентом, ни с верховным лидером», — цитирует его РИА Новости.
Ранее помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Иран планирует организовать поставку в Россию нескольких сотен беспилотников, включая те, которые способны нести вооружение.
В Госдепе США предупредили Иран о санкциях, если подобное случится.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет обсуждать в Тегеране закупку беспилотников.