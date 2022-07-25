«Единый фронт против Кремля»: как на Западе постепенно признают провал стратегии по изоляции России

Западу не удалось изолировать Россию, несмотря на попытки американских и европейских политиков «организовать единый глобальный фронт против Кремля», пишут американские СМИ. Как отмечает издание, значительная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или открыто «поддерживает российский взгляд» на украинский кризис. Ранее такую тенденцию признали другие западные СМИ и европейские политики, включая главу евродипломатии Жозепа Борреля. По мнению экспертов, на Западе начинаются процессы переосмысления антироссийской политики, которая лишь отдаляет его от партнёров незападного мира. Однако до полного осознания своих ошибок евроатлантическому истеблишменту ещё далеко, считают аналитики.

Несмотря на усилия, предпринимаемые коллективным Западом, ему не удалось изолировать Россию, пишет обозреватель американского журнала National Interest Марк Эпископос.

«Хотя Россию всё больше изолируют от Запада и ряда возглавляемых им институтов, встречи (президента России Владимира. — RT) Путина в Тегеране указывают на иной и гораздо более тревожный факт: несмотря на постоянные попытки европейских и американских политиков организовать единый глобальный фронт против Кремля, значительная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, открыто поддерживает российский взгляд на конфликт (на Украине. — RT)», — отметил Эпископос.

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Эпископос также напомнил, что помимо саммита Путина с Хаменеи, в Тегеране прошла трёхсторонняя встреча главы России с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках так называемого астанинского формата. Кроме того, Путин и Эрдоган переговорили с глазу на глаз и обсудили тему сотрудничества по облегчению поставок российского и украинского зерна на мировые рынки. Как пишет обозреватель NI, по этому вопросу стороны пришли к соглашению, которое «ознаменовало успешное завершение недели для российской дипломатии».

Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью газете-таблоиду Bild акцентировала внимание на том, что лидер Турции — страны, входящей в НАТО, — сфотографировался с президентами России и Ирана, против которых введены масштабные западные санкции. По её мнению, это, «мягко, говоря, вызов».

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, как дипломаты США ревностно следят за тем, чтобы не появлялись «доказательства отсутствия изоляции» России.

«Тем временем американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с (российским министром иностранных дел Сергеем. — RT) Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции. Американские «партнёры» даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности у высокопоставленных представителей США», — отметила Захарова, напомнив, что глава российского МИД находится в турне по государствам Африки.

«Терпят крах»

Стоит отметить, что ещё в середине июня немецкая газета Die Welt констатировала, что стратегия Запада по изоляции РФ не работает, потому что «важные страны по-прежнему верны Москве».

«Для свободного мира это печальный опыт. Кто, собственно, твёрдо стоит плечом к плечу с европейцами и США? Кто поддерживает санкции, последствия которых для российской экономики пока оказались гораздо слабее, чем предполагалось? Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия. Это всё. Москву поддерживают Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка — четыре страны, которые вместе с Россией обеспечивают треть мирового производства», — отмечает издание.

Позднее в газете появилась еще одна статья похожего содержания. 22 июля журналисты Die Welt опубликовали материал, в котором вынуждены были признать, что Россия никоим образом не изолирована на международном уровне, а экономические санкции её «не останавливают».

О провальных попытках Запада изолировать Россию написала и британская газета Financial Times (FT). В материале, опубликованном 24 июня, говорится, что усилия по изоляции России «терпят крах», а западные страны упускают «из виду важную действительность». Как утверждает издание, Индия и Китай помогают РФ в создании альтернативных платежных систем и маршрутов транспортировки российских товаров, а также блокируют попытки стран Запада «исключить Россию из многосторонней системы».

Глава евродипломатии Жозеп Боррель

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Невозможность изолировать Россию от мирового сообщества ранее вынужден был признать и глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«В том, что касается осуждения России, санкций против неё и стремления привлечь режим к ответственности, страны G7 вместе со своими единомышленниками занимают единую позицию. Но другие страны — в числе которых можно отметить большинство государств «глобального Юга» — зачастую придерживаются иной точки зрения», — написал Боррель в своём блоге на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS).

По его словам, ряд государств сетуют на «двойные стандарты» или просто хотят сохранить хорошие двусторонние отношения с Россией.

«Глобальная битва нарративов идёт полным ходом и мы на данный момент не выигрываем», — признал глава евродипломатии.

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В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад заявил о том, что стратегия Запада, основанная на желании ослабить РФ, провалилась. По его словам, большая часть мира демонстративно не поддержала позицию Европы по украинскому кризису и действиям против России.

«Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, арабский мир — все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами», — цитирует Орбана РИА Новости.

При этом венгерский премьер допустил окончание западного господства из-за украинского кризиса и установление «многополярного миропорядка».

Вслед за Орбаном бывший министр энергетики и экс-лидер левой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис, приступающий к созданию нового политического движения, представил свой предвыборный плакат (в 2023 году в Греции пройдут выборы в парламент. — RT), на котором крупными буквами было написано: «Россия права», а «США и НАТО устроили ад на Украине». Об этом сообщают местные СМИ.

«Отменить Россию» не получилось

По мнению доцента МГУ, политолога Бориса Межуева, на Западе начинаются процессы переосмысления антироссийского курса англосаксонской и европейской внешней политики, который лишь отдаляет западные страны от множества партнёров из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

«Запад не предполагал таких издержек из-за своей стратегии, но сейчас они уже налицо. Оказалось, что политика сплочения на антироссийской основе приводит к отчуждению самих западных держав, а не России», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

«Незападные страны, даже включая традиционно лояльные Соединённым Штатам, предпочли не ввязываться в эту историю. Им оказалось невыгодно поддерживать Вашингтон и Брюссель, при этом лишаясь значимых дивидендов от сотрудничества с РФ», — пояснил Межуев.

Как считает эксперт, попытки большинства западных государств «отменить Россию» не увенчались успехом.

«Оказалось, что сам Запад не является всем миром или его управляющим модулем: он не может влиять на ситуацию на международной арене в той степени, в какой хотел бы. Он больше не гегемон. А Россия прекрасно взаимодействует со значительной частью мира: с Ираном и другими странами Персидского Залива, государствами Ближнего Востока, Китаем, Индией, странами Африки и Латинской Америки», — констатировал аналитик.

Лидер России Владимир Путин и президент Ирана Ибрагим Раиси

© Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

В свою очередь, как заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, на Западе политические элиты всерьёз рассчитывали на то, что большинство стран заявят свою поддержку их антироссийскому курсу.

«Но этого не случилось, поскольку такие государства, представляющие большинство населения и территории мира, а также мирового ВВП, прекрасно понимают, что изоляционная стратегия Запада в любой момент может быть направлена и против них. Поэтому многие страны не поддержали недружественные действия США и ЕС, направленные против России», — сказал эксперт в разговоре с RT.

По словам Жарихина, западные элиты просчитались, поскольку плохо представляют себе настроения в незападном мире.

«Запад продолжает себя чувствовать неким вождём, руководителем всего земного шара и очень удивляется, когда ему говорят, что целый ряд стран способны самостоятельно определять свой политический курс. Для западных государств это до сих пор шок», — отметил аналитик.

Кроме того, Жарихин назвал смешными реакцию главы МИД ФРГ на совместное фотографирование президентов России, Ирана и Турции в Тегеране, а также усилия американских партнёров предотвратить подобные случаи с участием других представителей Москвы.

«Всё это выглядит крайне глупо и несолидно, а также в очередной раз подтверждает тот факт, что на Западе неадекватно оценивают и своё положение в мире, и отношение к западным странам со стороны других государств», — считает эксперт.

Однако, по мнению Жарихина, несмотря на появление ряда трезвых голосов в ЕС и США о неэффективности западной стратегии, там до сих пор не могут до конца осознать, что мир изменился и больше не нуждается в гегемонии евроатлантических стран.

«Западные государства больше не являются главными источниками инициатив на международной арене, а также мировой экономической мощи, а потому не могут диктовать свои условия. Но Запад всё равно преимущественно цепляется за старые подходы, таким образом ухудшая отношения со многими государствами, в том числе с теми, которых совсем недавно было трудно заподозрить в критическом отношении к США и их курсу, например, Аргентину. Своей устаревшей концепцией западные страны только усугубляют отчуждение от остального мира», — заключил аналитик.