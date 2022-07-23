Глава МИД ФРГ Бербок назвала вызовом для НАТО фотографию Путина и Эрдогана

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала совместную фотографию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси вызовом для НАТО.
Глава МИД ФРГ Бербок назвала вызовом для НАТО фотографию Путина и Эрдогана
  • AP

«То, что президент Турции на этом фото, мягко говоря, вызов (для НАТО. — RT), если так можно выразиться», — сообщила она в интервью изданию Bild.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана опубликовало итоговое заявление, в котором говорится, что Путин,  Раиси и Эрдоган по итогам переговоров в Тегеране приняли решение провести следующий саммит в России.

Журнал Foreign Policy считает, что итоги поездки Путина на Ближнем Востоке успешнее результатов американского лидера Джо Байдена.

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