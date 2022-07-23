FP: итоги поездки Путина на Ближнем Востоке успешнее результатов Байдена

Визиты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, кого ближневосточные страны поддерживают больше.

Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Авторы материала выразили мнение, что визит американского лидера на Ближний Восток не получил значительного успеха.

«Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не желают отказываться от отношений с Россией и Китаем», — отмечается в статье.

Обозреватели подчеркнули, что Россия имеет общие цели практически со всеми американскими партнёрами в регионе, включая борьбу с высокими ценами на энергоресурсы и формирование многополярного мира.

Авторы выразили уверенность, что Байден не смог убедить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана «действовать по указке» Вашингтона в сфере увеличения добычи нефти.

«Сейчас у саудовцев гораздо больше совпадений интересов с россиянами по ценам на нефть, чем с Соединёнными Штатами по вопросам региональной безопасности», — констатировали обозреватели.

Кроме того, авторы материала назвали Путина умелым игроком на Ближнем Востоке и отметили наличие у Москвы партнёров в этом регионе, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией.

Ранее журналистка The Wall Street Journal Карен Эллиотт Хаус писала, что поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию на прошлой неделе «прошла более чем позорно».