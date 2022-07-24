Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис продемонстрировал предвыборный плакат, на котором написано «Россия права».

Об этом пишет Pronews.gr.

«Россия права, США и НАТО устроили ад на Украине», — написано на плакате.

Кроме того, греческий политик выступил за смену «прогнившего, коррумпированного, олигархического, рабского политического режима».

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО продолжает, вопреки логике и здравому смыслу, приближаться к российским границам.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Североатлантический альянс мог развязать конфликт с Россией «под предлогом Крыма», если бы его не остановили на Украине.