Греческий политик Лафазанис показал предвыборный плакат с фразой «Россия права»

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Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис продемонстрировал предвыборный плакат, на котором написано «Россия права».

Об этом пишет Pronews.gr.

«Россия права, США и НАТО устроили ад на Украине», — написано на плакате.

Кроме того, греческий политик выступил за смену «прогнившего, коррумпированного, олигархического, рабского политического режима».

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО продолжает, вопреки логике и здравому смыслу, приближаться к российским границам.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Североатлантический альянс мог развязать конфликт с Россией «под предлогом Крыма», если бы его не остановили на Украине.

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