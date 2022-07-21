Медведев заявил, что НАТО вопреки здравому смыслу приближается к границам России

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НАТО продолжает вопреки логике и здравому смыслу приближаться к российским границам, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что НАТО вопреки здравому смыслу приближается к границам России
  • РИА Новости

«НАТО продолжает вопреки логике и здравому смыслу приближаться к границам России, создавая реальную угрозу мирового конфликта и гибели значительной части человечества», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.

Столтенберг заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года.

Президент России Владимир Путин отметил, что страна будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.

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