Медведев заявил, что НАТО вопреки здравому смыслу приближается к границам России

НАТО продолжает вопреки логике и здравому смыслу приближаться к российским границам, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«НАТО продолжает вопреки логике и здравому смыслу приближаться к границам России, создавая реальную угрозу мирового конфликта и гибели значительной части человечества», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.

Столтенберг заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года.

Президент России Владимир Путин отметил, что страна будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.