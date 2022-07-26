В Госдепе США заявили о превращении России в «изгоя»
В ходе брифинга Прайса попросили оценить поездки президента России Владимира Путина в Иран, министра обороны Сергея Шойгу — в Турцию и африканское турне главы МИД Сергея Лаврова.
«Становится ясно, что Россия осознаёт, что её действия приводят к тому, что она становится изгоем», — приводит РИА Новости слова представителя.
Он добавил, что в США мало беспокоятся о том, с кем разговаривает российская сторона.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил несогласие с заявлениями Белого дома о растущей изоляции России.
Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать, поскольку страна неразрывно связана со всем миром.