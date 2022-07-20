Песков назвал заявление Белого дома о растущей изоляции России неверным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил несогласие с заявлениями Белого дома о растущей изоляции России.

Ранее в Белом доме визит российского лидера Владимира Путина в Иран связали с растущей изоляцией России, а также с тем, что страна якобы испытывает военно-технические сложности на Украине.

«Не согласны. Это в корне неверная оценка», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать, страна неразрывно связана с миром.

17 июня издание Die Welt писало, что стратегия Запада по изоляции России и её президента Владимира Путина не сработала.