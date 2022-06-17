Welt: стратегия Запада по изоляции России и Путина не работает

Стратегия Запада по изоляции России и её президента Владимира Путина не сработала, пишет издание Die Welt.

«Путин не одинок», — говорится в материале.

Отмечается, что за пределами США и ЕС изоляцию России поддержали только Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.

Также в статье говорится, что КНР, Бразилия, Индия и ЮАР поддерживают Россию, вместе с ней они производят треть мирового ВВП.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил в интервью Anadolu, что Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции в вопросе санкций против России, несмотря на то, что у Запада и у международного сообщества есть вопросы по неподключению Турции к санкционной политике.