Экс-премьер Италии Берлускони заявил об изоляции Запада на фоне ситуации на Украине

Ситуация на Украине продемонстрировала изоляцию Запада от остального мира, заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

«Ответ Запада был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европу и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония. А из других государств мира? Почти ничего», — написал он в статье для Giornale.

Политик отметил, что не все страны поддержали позицию осуждения спецоперации России на Украине.

Он также отдельно выделил Турцию, которая, несмотря на важную роль в НАТО, отказалась от антироссийских санкций.

«То, что показал нам украинский кризис, — тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего остального мира», — заключил экс-премьер Италии.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил в интервью Anadolu, что Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции в вопросе санкций против России, несмотря на то, что у Запада и у международного сообщества есть вопросы по неподключению Турции к санкционной политике.