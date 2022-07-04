Мишустин заявил о невозможности изолировать Россию

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать, страна неразрывно связана с миром.
Мишустин заявил о невозможности изолировать Россию
  • РИА Новости

По его словам, у России в мире много друзей, которых она ценит и уважает.

«И то, что сейчас вместе собрались на этой площадке, лишний раз подтверждает: Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром», — приводит РИА Новости слова Мишустина на пленарном заседании международной выставки «Иннопром-2022».

  • Мишустин заявил о невозможности изолировать Россию

17 июня издание Die Welt писало, что стратегия Запада по изоляции России и её президента Владимира Путина не сработала.

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