Мишустин заявил о невозможности изолировать Россию
- РИА Новости
По его словам, у России в мире много друзей, которых она ценит и уважает.
«И то, что сейчас вместе собрались на этой площадке, лишний раз подтверждает: Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром», — приводит РИА Новости слова Мишустина на пленарном заседании международной выставки «Иннопром-2022».
- Мишустин заявил о невозможности изолировать Россию
17 июня издание Die Welt писало, что стратегия Запада по изоляции России и её президента Владимира Путина не сработала.