Le Monde: страны Запада не смогли изолировать Россию

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Попытки стран Запада изолировать Россию на фоне ситуации на Украине привели к тому, что сами эти государства оказались в одиночестве, пишет газета Le Monde.
Le Monde: страны Запада не смогли изолировать Россию
  • РИА Новости

По мнению автора статьи Марка Семо, недавнее выступление президента Украины Владимира Зеленского перед представителями Африканского союза показало, что не все в мире солидарны с проблемами Киева.

Также нежелание следовать за Западом отмечено у стран Латинской Америки и Ближнего Востока.

Таким образом, единство в противостоянии России обернулось одиночеством, отмечает журналист.

17 июня издание Die Welt писало, что стратегия Запада по изоляции России и её президента Владимира Путина не сработала.

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