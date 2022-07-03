Le Monde: страны Запада не смогли изолировать Россию
- РИА Новости
По мнению автора статьи Марка Семо, недавнее выступление президента Украины Владимира Зеленского перед представителями Африканского союза показало, что не все в мире солидарны с проблемами Киева.
Также нежелание следовать за Западом отмечено у стран Латинской Америки и Ближнего Востока.
Таким образом, единство в противостоянии России обернулось одиночеством, отмечает журналист.
17 июня издание Die Welt писало, что стратегия Запада по изоляции России и её президента Владимира Путина не сработала.