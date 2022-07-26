В российском посольстве ответили на заявления Госдепа об изоляции России
«Огульные заявления не выдерживают критики. Руководство России активно вовлечено в международные дела», — указано в сообщении дипмиссии в Telegram.
Отмечается, что очередным подтверждением этому служит африканское турне главы МИД России Сергея Лаврова.
Также в диппредставительстве заявили, что подобные утверждения вызваны «воспалённым воображением» американских деятелей.
Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Россия превращается в страну-изгоя.