В российском посольстве ответили на заявления Госдепа об изоляции России

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Заявления Госдепа США об усилении изоляции России не выдерживают критики, говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне.

«Огульные заявления не выдерживают критики. Руководство России активно вовлечено в международные дела», — указано в сообщении дипмиссии в Telegram.

Отмечается, что очередным подтверждением этому служит африканское турне главы МИД России Сергея Лаврова.

Также в диппредставительстве заявили, что подобные утверждения вызваны «воспалённым воображением» американских деятелей.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Россия превращается в страну-изгоя.

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