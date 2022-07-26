В российском посольстве ответили на заявления Госдепа об изоляции России

Заявления Госдепа США об усилении изоляции России не выдерживают критики, говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне.

«Огульные заявления не выдерживают критики. Руководство России активно вовлечено в международные дела», — указано в сообщении дипмиссии в Telegram. Отмечается, что очередным подтверждением этому служит африканское турне главы МИД России Сергея Лаврова. Также в диппредставительстве заявили, что подобные утверждения вызваны «воспалённым воображением» американских деятелей. Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Россия превращается в страну-изгоя.