Украинские беженцы начали выезжать из Болгарии из-за изменения условий пребывания

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Украинские беженцы стали массово покидать Болгарию после решения болгарских властей изменить условия их пребывания.
Украинские беженцы начали выезжать из Болгарии из-за изменения условий пребывания
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«Поток украинских беженцев, выезжающих из страны через погранпереход Дуранкулак, резко увеличился», — приводит портал Dir.bg слова директора Добричского областного совета Болгарского Красного Креста Артюна Эринозова.

Отмечается, что 31 мая в Румынию из Болгарии выехали 35 автобусов, в то время как в обратном направлении проследовал лишь один автобус.

По данным издания, болгарские власти заявили, что программа по переселению украинцев вглубь страны будет приостановлена.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что, согласно оценке польских властей, 2 млн украинских беженцев решили остаться на территории Польши.

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