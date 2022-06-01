Глава польского МИД Рау: 2 млн украинских беженцев решили остаться в Польше

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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что, согласно оценке польских властей, 2 млн украинских беженцев решили остаться на территории Польши.
Глава польского МИД Рау: 2 млн украинских беженцев решили остаться в Польше
  • AP

По словам Рау, в Польшу приехали примерно 3,5 млн украинских беженцев.

«В соответствии с нашими прогнозами, 2 млн из них решили остаться в Польше», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что все решившие остаться в стране украинцы могут воспользоваться всеми социально-экономическими правами.

22 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей.

До этого директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению контроля Варшавы над её «историческими владениями» на Украине. 

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