«Заявить о себе»: почему в Прибалтике призывают ЕС запретить турвизы для россиян и признать РФ спонсором терроризма

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич обратился к Евросоюзу с призывом ввести запрет на выдачу туристических виз для граждан России. Кроме того, он предложил ЕС признать РФ спонсором терроризма. Ранее с идеей ввести общеевропейские ограничения на въезд российских туристов в страны ЕС выступил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. В Москве не исключают такого варианта развития событий, но предупреждают, что это неизбежно повлечёт за собой ответную реакцию. Как отметили в Кремле, у государств ЕС иссякает арсенал антироссийских мер и они принимают всё более нерациональные решения. По мнению экспертов, не имея никаких серьёзных рычагов, Латвия и Эстония выступают с очередными русофобскими инициативами, пытаясь хоть как-то навредить России.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич обратился к ЕС с призывом ввести запрет на выдачу туристических виз для граждан России и признать РФ «спонсором терроризма». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«ЕС должен рассматривать Россию как государство — спонсор терроризма, и я вновь предлагаю ввести запрет на выдачу туристических виз в страны ЕС для граждан России», — заявил он.

Напомним, предложение главы МИД Латвии к ЕС считать Россию государством — спонсором терроризма последовало после того, как резолюция с аналогичным названием была принята в сенате США.

Ранее с предложением ввести общеевропейские ограничения на въезд российских туристов в страны ЕС выступил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. По его словам, эту же инициативу он намерен выдвинуть в августе, на встрече глав МИД Евросоюза в Праге.

«Следует закрыть въезд гражданам России в Европу, и Эстония внесёт это предложение», — цитирует Рейнсалу портал ERR. — Мой призыв к странам нашего региона, особенно к имеющим границу с Россией, — прекратить выдачу туристических виз».

Стоит отметить, что 28 июля Таллин принял решение ограничить выдачу временных видов на жительство и учебных виз гражданам РФ. Как отметил Рейнсалу, слова которого приводит пресс-служба эстонского правительства, такие меры необходимы «для неустанного давления на Россию».

«Всё более нерациональные решения»

Шенгенская виза

РИА Новости

© Нина Зотина

Напомним, о желании закрыть гражданам РФ въезд на территорию ЕС в Европе заговорили сразу после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. 24 февраля с таким предложением выступил, в частности, бельгийский министр по делам беженцев Сэмми Махди. Позднее, в конце марта, аналогичное заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Кроме того, ряд государств сразу перешли к делу: приостановили выдачу виз Литва, Латвия, Эстония и Чехия.

В беседе с журналистами 26 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность полного отказа Европы от выдачи виз россиянам. Однако, по его словам, это неизбежно повлечёт за собой ответную реакцию со стороны Москвы.

«Исключать каких-то действий такого эмоционального характера, которые не будут укладываться в понимание здравого суждения, мы не можем», — заявил Песков, добавив, что это «повлекло бы ответные вариации со стороны Москвы».

Также по теме «Не в их интересах»: почему в МИД РФ усомнились в готовности Европы полностью разорвать связи с Россией Интересам Европы не отвечает полный разрыв связей с РФ и переход на американский сжиженный газ. Об этом в интервью RT и РИА Новости...

По его словам, у западных стран, в частности, у государств ЕС, иссякает арсенал мер, которые, как им кажется, могут оказать давление на Россию.

«И принимаются всё более и более нерациональные, неразумные, труднообъяснимые решения», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин также не исключил варианта, предполагающего отказ Европы от выдачи шенгенских виз гражданам России.

«Мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. И в случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — сказал Волынкин в интервью ТАСС.

В свою очередь, Европейская комиссия (ЕК) в ответе на запрос финской газеты Helsingin Sanomat сообщила 28 июля, что правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. Как отметили в ЕК, всегда должна оставаться возможность выдавать визовые документы определённым группам лиц, в частности, журналистам.

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что государства — члены ЕС могут самостоятельно принимать решения по выдаче краткосрочных шенгенских виз и рассматривать каждое заявление в индивидуальном порядке.

«Центр антироссийской политики»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк, несмотря на заявления Еврокомиссии о невозможности ввести полный запрет в ЕС на выдачу шенгенских виз россиянам, всё же такой меры исключать нельзя, поскольку в Брюсселе «зашкаливает уровень русофобии и желания навредить России».

«И Прибалтика является центром антироссийской политики ЕС. Именно там выдвигаются абсолютно завиральные русофобские идеи, которые потом так или иначе становятся мейнстримом в Европе. Хотя сейчас в ЕК и говорят о невозможности такого запрета, через некоторое время там могут просто передумать, как это было, например, с «Северным потоком — 2»: сначала в ЕС намеревались его запустить, затем один за другим стали вводить энергопакеты, меняющие правила поставок газа, а потом и вовсе отказались от ввода газопровода в эксплуатацию», — сказал Данюк в беседе с RT.

По его мнению, Латвия и Эстония, которые сейчас выступают за запрет выдачи россиянам туристических виз, таким образом хотят навредить России, поскольку по-другому нанести урон РФ у них не получается.

«Эти страны не могут сделать ничего конкретного ни в экономике, ни в политике, что могло бы хоть как-то ударить по России, поэтому вынуждены продвигать русофобские идеи о визовых ограничениях», — отметил аналитик.

МИД России

РИА Новости

© Антон Денисов

При этом Данюк считает, что подобные заявления Ринкевичса, а также его предложение к ЕС признать Россию спонсором терроризма неслучайно прозвучали сразу после решения «Газпрома» о прекращении поставок газа в Латвию.

«Такая попытка отомстить РФ за её более чем правомерные шаги полностью укладывается в русофобский курс Риги и подтверждает её стремление лишний раз заявить о себе в информационном пространстве», — сказал эксперт.

Что же касается слов Ринкевичса о признании России спонсором терроризма, то таким образом Латвия пытается внедрить в ЕС инициативу США о навешивании на РФ этого ярлыка, чтобы «выслужиться перед Вашингтоном», считает Данюк.

«Рига пытается пролоббировать эту идею в Европе как проводник интересов США внутри Европейского союза. Это попытка ещё больше синхронизировать политику ЕС с курсом Вашингтона. Возможно, США Латвию об этом даже не просили, но для Риги это лишний повод напомнить о своей лояльности и покорности куратору», — заявил аналитик.

Также по теме «Ставка не сыграла»: почему Запад терпит неудачу в стремлении изолировать Россию от остального мира Усилия стран Запада по изоляции России привели лишь к его самоизоляции от остального мира, заявила официальный представитель МИД РФ...

Кроме того, Брюссель практически исчерпал все санкционные инструменты в отношении РФ, и теперь в условиях тотальной русофобии могут приниматься какие угодно антироссийские решения, полагает Данюк.

«Однако не стоит забывать, что, к примеру, введение более жёстких визовых ограничений для россиян приведёт к колоссальному удару по туристическому сектору целого ряда стран Евросоюза, для которых очень важен российский турист», — подчеркнул эксперт.

Схожей позиции придерживается и президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. По его словам, ужесточение визовой политики ЕС по отношению к гражданам России нанесёт серьёзный удар по странам Евросоюза, куда традиционно приезжают много российских туристов.

«Визовые ограничения для россиян в государствах ЕС уже наносят урон туристическому сектору. А расширение таких мер приведёт к плачевному результату как для стран Прибалтики, так и для других государств Европы, для которых туристы из РФ являются серьёзной статьёй дохода», — заявил Межевич в разговоре с RT.

Напомним, согласно оценкам Европейской комиссии по путешествиям (The European Travel Commission, ETC), снижение потоков российских туристов в ЕС негативно скажется в первую очередь на таких странах Евросоюза как Кипр, Латвия, Финляндия, Эстония и Литва. Кроме того, как сообщают в структуре, именно граждане РФ зачастую отличаются высокими расходами во время отдыха в Европе. При этом в ETC подчёркивают, что европейским государствам, экономика которых сильно зависит от российских туристов, не стоит ожидать быстрого восстановления.

По словам Межевича, возможные новые визовые ограничения увеличат безработицу в сфере услуг в ЕС, что совсем не отвечает национальным интересам стран Евросоюза.

«Выдавливание российского туриста из ЕС не приведёт ни к чему хорошему для европейских государств. Уже сейчас в Литве, Эстонии и Латвии многие гостиницы на грани банкротства, такая же ситуация наблюдается и в других государствах Европы. Если к этому добавится полный запрет на въезд российских туристов в ЕС, а также новая волна COVID-19, то по туризму в Евросоюзе вскоре придётся заказывать траурную музыку», — полагает аналитик.

В свою очередь, России ужесточение визовой политики ЕС «критического урона не нанесёт», считает Межевич.

«На фоне текущих ограничений Евросоюза россияне уже хотят лучше узнать собственную страну. А в соцсетях всё чаще раздаются голоса о необходимости самим отгородиться от «ценностей» так называемого цивилизованного Запада», — заключил эксперт.