«В связи с нарушением условий»: «Газпром» прекратил поставки газа в Латвию

«Газпром» с 30 июля прекратил поставки газа в Латвию из-за нарушений условий отбора голубого топлива, сообщили в компании. При этом ранее руководство основного газооператора Латвии Latvijas gāze заявило, что продолжает импорт российского газа, но поставки осуществляются не напрямую, а через компанию-посредника. Между тем в середине июля латвийский сейм утвердил законодательные поправки, запрещающие поставку российского энергосырья с 1 января 2023 года.

Российская энергетическая компания «Газпром» сообщила о прекращении поставок газа в Латвию из-за нарушения условий отбора газа. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», — говорится в сообщении.

Латвийский газотранспортный оператор Conexus также подтвердил остановку поставок газа из России с 30 июля, передаёт ТАСС.

Ранее в компании Latvijas gāze, которая является крупнейшим в стране продавцом природного газа, сообщили, что осуществляют закупку российского газа, но не напрямую. Глава предприятия Айгарс Калвитис отказался раскрыть название организации-посредника, сославшись на коммерческую тайну.

Также по теме «Топлива может не хватить»: как Латвия планирует отказываться от российского газа Глава основного газооператора Латвии Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что страна продолжает покупать российский газ. Рига не...

Таким образом, компания расплачивается за поставки голубого топлива в евро, что противоречит позиции Москвы. С 1 апреля «Газпром» перевёл оплату поставок газа в недружественные страны, к числу которых относится и Латвия, в рубли в качестве ответа на санкции стран Запада.

Стоит отметить, что в мае глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил о намерении страны «обходиться без российского газа». В июне премьер-министр республики Кришьянис Кариньш подтвердил, что Латвия не собирается больше закупать голубое топливо из РФ, несмотря на то что в 2021 году примерно 90% импортированного газа приходилось на Россию. А в середине июля латвийский парламент утвердил поправки к закону «Об энергетике», которые предусматривают запрет на поставку российского газа с 1 января 2023 года.

При этом цены на газ в Латвии неуклонно растут. Последнее повышение произошло 1 июля, когда тариф для домохозяйств увеличился на 65,6%, для потребителей — на 74,8%, а для организаций — на 89,9%.

В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Россию в якобы использовании газа в качестве давления на страны Евросоюза. При этом он призвал государства — члены ЕС к немедленному переходу на экономию в энергетической отрасли, чтобы в дальнейшем полностью освободиться от «российской зависимости».

«Мы решили, что освободимся от такой сильной энергетической зависимости от России: вначале — от угля, затем — от нефти и от газа за более долгий срок, чтобы адаптироваться. Мы это сделаем, и Россия это знает», — говорил глава евродипломатии.

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Как полагает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, в Риге должны быть удовлетворены произошедшим, поскольку страна «избавляется от гнетущей зависимости от Российской Федерации», которая априори является «страшной», «ужасной», требующей самого незамедлительного противодействия.

«В этом плане текущее развитие ситуации между «Газпромом» и Латвией более чем логично, полностью укладывается в парадигму снижения энергозависимости от России. По идее, латвийское руководство сейчас может сослаться на возможность получения газа через Польшу по газопроводу, соединяющему Польшу и Литву. Теоретически какие-то объёмы можно компенсировать», — сказал эксперт RT.

Как заметил политолог Руслан Бальбек, латвийские русофобские пляски закончились ожидаемым итогом.

«А сейчас мы будем свидетелями новой интриги: как Латвия будет закупать русский газ у посредников — и ощутимо дороже. Стоило ли так стараться прибалтам? Видимо, похвала из Вашингтона стоит гораздо дороже благополучия собственных граждан. И наверняка там обещают всяческую поддержку, разумеется моральную, и почётный орден на грудь «За борьбу с Россией». Ну а граждане как-нибудь переживут — в конце концов, должны же понимать, что времена сейчас непростые», — заявил он в беседе с RT.