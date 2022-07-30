В «Газпроме» сообщили о прекращении поставок в Латвию из-за нарушений с отбором газа

«Газпром» прекратил 30 июля поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставку российского газа.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе с RT, что в Латвии находится единственное подземное хранилище газа (ПХГ), которым пользуется фактически вся Прибалтика.