В «Газпроме» сообщили о прекращении поставок в Латвию из-за нарушений с отбором газа
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«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», — говорится в заявлении в Telegram.
Ранее парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставку российского газа.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе с RT, что в Латвии находится единственное подземное хранилище газа (ПХГ), которым пользуется фактически вся Прибалтика.