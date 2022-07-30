военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Газпроме» сообщили о прекращении поставок в Латвию из-за нарушений с отбором газа

Короткая ссылка
«Газпром» прекратил 30 июля поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В «Газпроме» сообщили о прекращении поставок в Латвию из-за нарушений с отбором газа
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Pakulin / EyeEm

«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставку российского газа.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе с RT, что в Латвии находится единственное подземное хранилище газа (ПХГ), которым пользуется фактически вся Прибалтика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить