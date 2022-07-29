Аналитик Юшков объяснил закупки российского газа Латвией через посредника

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о закупках российского газа через посредников основным оператором газотранспортной системы Латвии Latvijas Gaze.

«По всей видимости, этот посредник — это эстонская компания. Сейчас мы видим переток газа из России в Эстонию по газопроводу, который находится на границе Эстонии и Латвии. Получается, что газ заходит на территории Эстонии и дальше в подземное хранилище латвийское», — объяснил аналитик.

Он отметил, что хранилище в Латвии — одно на всю Прибалтику.

«И отдельно из Эстонии газ экспортируется в Финляндию. Скорее всего, Эстония становится распределительным хабом», — считает Юшков.

Эксперт уточнил, что возможен и вариант создания дочерней компании от Latvijas Gaze.

«Она может покупать газ за рубли, а Latvijas Gaze для сохранения лица говорят: «А я не покупаю», — сказал аналитик.

Ранее портал Delfi сообщил, что основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas Gaze по-прежнему закупает российский газ через посредника.