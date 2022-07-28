В Совфеде осудили резолюцию США с призывом объявить Россию страной — спонсором терроризма
- РИА Новости
Сенатор напомнил, что Россия всегда была страной-защитницей, которая борется с международным терроризмом.
По его мнению, США пытаются переложить вину с себя на Россию.
«И делают это потому, что все их усилия по превращению России в страну-изгоя, провалились. С учётом того, что у них произошёл провал, они выдумали новое: Россия — «спонсор терроризма», — заключил Цеков.
Ранее сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают последствия для отношений с США в случае признания России страной — «спонсором терроризма».