В Совфеде осудили резолюцию США с призывом объявить Россию страной — спонсором терроризма

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT принятие американским сенатом резолюции, которая призывает Госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Сенатор напомнил, что Россия всегда была страной-защитницей, которая борется с международным терроризмом.

По его мнению, США пытаются переложить вину с себя на Россию.

«И делают это потому, что все их усилия по превращению России в страну-изгоя, провалились. С учётом того, что у них произошёл провал, они выдумали новое: Россия — «спонсор терроризма», — заключил Цеков.

Ранее сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают последствия для отношений с США в случае признания России страной — «спонсором терроризма».