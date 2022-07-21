Песков прокомментировал возможные последствия признания России «спонсором терроризма»
- РИА Новости
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«Очень негативно мы оцениваем последствия такого шага», — сказал он.
При этом, по словам Пескова, отношения между странами уже трудно испортить, так как они и без того находятся в незавидном положении.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси ранее призвала госсекретаря Энтони Блинкена внести Россию в список стран — спонсоров терроризма.
Она отметила, что в противном случае это сделает конгресс.