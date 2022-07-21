Песков прокомментировал возможные последствия признания России «спонсором терроризма»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают последствия для отношений с США в случае признания России страной — «спонсором терроризма».
Песков прокомментировал возможные последствия признания России «спонсором терроризма»
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Очень негативно мы оцениваем последствия такого шага», — сказал он.

При этом, по словам Пескова, отношения между странами уже трудно испортить, так как они и без того находятся в незавидном положении.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси ранее призвала госсекретаря Энтони Блинкена внести Россию в список стран — спонсоров терроризма. 

Она отметила, что в противном случае это сделает конгресс.

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