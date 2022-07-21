Politico: Пелоси призвала Блинкена признать Россию «спонсором терроризма»

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала госсекретаря Энтони Блинкена внести Россию в список стран-спонсоров терроризма.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Как уточняется в материале, Пелоси добавила, что в противном случае это сделает конгресс.

Ранее сообщалось, что депутат шведского парламента Маркус Вихель обратился к главе МИД страны Анн Линде с вопросом об антироссийских инициативах, принятых в Литве и обсуждаемых в США на фоне ситуации на Украине. Речь идёт о документах, направленных на признание России «государством — спонсором терроризма».