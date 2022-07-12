В парламенте Швеции подняли вопрос о признании России «террористическим государством»

Депутат шведского парламента Маркус Вихель обратился к главе МИД страны Анн Линде с вопросом об антироссийских инициативах, принятых в Литве и обсуждаемых в США на фоне ситуации на Украине. Речь идёт о документах, направленных на признание России «государством — спонсором терроризма». RT ознакомился с обращением депутата.

Вихель напомнил, что американские конгрессмены от Республиканской и Демократической партий разработали проект резолюции, который призывает госсекретаря США Энтони Блинкена признать Россию «государством — спонсором терроризма». Включение в список таких стран позволяет вводить дополнительные санкции.

Шведский депутат напомнил, что в Литве парламент объявил Россию «террористическим государством». В принятой сеймом резолюции говорится о необходимости «привлечь к ответственности» российское руководство.

«Как министр оценивает инициативы США и Литвы? Можем ли мы ожидать от министра инициирования аналогичных решений в Швеции, ЕС или на каких-то международных площадках?» — поинтересовался Вихель.

Комментируя это обращение, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT констатировал, что генераторами подобных инициатив обычно выступают Соединённые Штаты, а не Европа — практически все американские внешнеполитические стратегии носят антироссийский характер.

«Обусловлено это тем, что Россия — одна из немногих стран, которые противятся диктату США и сохранению монополярного мира», — объяснил эксперт.

Он также добавил, что в ряде парламентов европейских стран есть политики, которых относят к проамериканскому лобби, к ним можно причислить и Вихеля.

«Как мы понимаем, своё предназначение он видит в том, чтобы продвигать американские идеи в Европе. Конечно, нельзя говорить, что такие инициативы исходят от всей Швеции. Они исходят от фигур, которые ставят американские стратегии выше национальных интересов», — заключил Оленченко.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили в конгресс резолюцию, которая предполагает включение России в перечень стран — спонсоров терроризма на фоне событий на Украине. В апреле госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон рассматривает такую возможность.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала подобные идеи «идиотическими».