Псаки не исключила внесения России в американский список «спонсоров терроризма»

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не исключила перспективу включения России в список стран — спонсоров терроризма.

«У нас есть полномочия, но я пока не стала бы делать предсказаний», — сказала она на брифинге.

Псаки рассказала, что полномочия по включению в данный перечень есть у Госдепартамента США, который должен определить, «что правительство страны поддерживало акты терроризма».

По её словам, в списке на данный момент фигурируют три страны: Северная Корея, Иран и Судан.

Ранее издание The Washington Post опубликовало текст предложений американских санкций, согласно которым любые вооружённые формирования, связанные или контролируемые ЛНР или ДНР, «должны быть приравнены к иностранным террористическим организациям».

Кроме того, новый проект американских санкций предусматривает признание России государством — спонсором терроризма.

Посол России Анатолий Антонов заявил, что вызывает отторжение попытка США присвоить себе право судить, кто есть «военный преступник».

По его словам, «страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что ВС России в ходе спецоперации по демилитаризации на Украине действуют высокоточным оружием, поражая лишь военные цели, напомнив при этом о жёстких бомбардировках со стороны США городов в Югославии.