Посол Антонов прокомментировал заявления США о «военных преступлениях» России на Украине

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявления Госдепартамента США о якобы совершении ВС России военных преступлений на Украине.

Слова российского посла приводится в Telegram-канале дипмиссии России в США.

«Подобные утверждения выходят за рамки здравого смысла. Вызывает отторжение попытка Соединённых Штатов присвоить себе право судить, кто есть «военный преступник», — заявил Антонов.

По его словам, «страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой».

Дипломат подчеркнул, что цель подобных заявлений — демонизировать Россию в глазах общественности и разжечь русофобию.

Ранее Анатолий Антонов отметил, что Пентагон уже забыл о недавних бомбёжках Югославии, Ирака и Ливии со стороны США и их союзников в НАТО.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ВС России в ходе спецоперации по демилитаризации на Украине действуют высокоточным оружием, поражая лишь военные цели, напомнив при этом о жёстких бомбардировках США городов в Югославии.

Президент Сербии Александр Вучич назвал постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России в связи со спецоперацией на Украине, отметив, что 19 стран НАТО вели бомбардировки Сербии в 1999 году.