Песков напомнил о «ковровых бомбардировках» США городов в Югославии

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ВС России в ходе спецоперации по демилитаризации на Украине действуют высокоточным оружием, поражая лишь военные цели, напомнив при этом о жёстких бомбардировках США городов в Югославии.
Песков напомнил о «ковровых бомбардировках» США городов в Югославии
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

По его словам, всему миру известен безжалостный стиль американских властей, которые для достижения своих целей ни во что не ставят жизнь мирных граждан.

«Все помнят ковровые бомбардировки бывшей Югославии, ракетные удары по центру Белграда», — сказал Песков.

Он также напомнил о действиях США в странах Ближнего Востока, в Афганистане.

«Эта жестокость не предотвратила позорного бегства Америки из этой страны», — заявил Песков.

Между тем он подчеркнул, что ВС России в ходе спецоперации на Украине работают современным высокоточным оружием, поражая исключительно объекты военно-информационной инфраструктуры.

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