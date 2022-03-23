Посол России в США Антонов: американцы уже забыли о бомбёжках Югославии, Ирака и Ливии

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Пентагон уже забыл о недавних бомбёжках Югославии, Ирака и Ливии со стороны США и их союзников в НАТО. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как ещё совсем недавно самолёты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Не вспоминают в Вашингтоне и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наёмников в Афганистане и Сирии», — заявил Антонов, его слова приводятся в сообщении посольства в Telegram.

Он также отметил, что удары российских Вооружённых сил в ходе спецоперации в Донбассе направлены исключительно против объектов военной инфраструктуры Украины.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ВС России в ходе спецоперации по демилитаризации на Украине действуют высокоточным оружием, поражая лишь военные цели, напомнив при этом о жёстких бомбардировках США городов в Югославии.

Кандидат в президенты Сербии Миша Вацич назвал лицемерием заявления Запада в отношении России.

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