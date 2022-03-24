Президент Сербии Вучич назвал глупыми обвинения Запада в адрес России

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Президент Сербии Александр Вучич назвал постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России в связи со спецоперацией на Украине, отметив, что 19 стран НАТО вели бомбардировки Сербии в 1999 году.

«Вы не можете вернуть человеческие жизни... Сейчас после 23 лет видно, насколько ужасной, ошибочной, противозаконной и, прежде всего, крайне аморальной была эта операция 19 стран НАТО», — заявил президент Вучич в эфире Радио и телевидения Воеводины.

По его словам, «это звучит постыдно, что страны НАТО напали на Сербию из-за якобы гуманитарной катастрофы».

«Поэтому так глупо, когда они сегодня обвиняют Россию, а кто-то им напомнит, что они творили то же самое и ещё хуже», — добавил сербский лидер.

Кроме того, Вучич осудил двойные стандарты Запада в отношении Косова и Украины и давление на Белград, оказываемое для введения санкций против России.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Пентагон уже забыл о недавних бомбёжках Югославии, Ирака и Ливии со стороны США и их союзников в НАТО. 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ВС России в ходе спецоперации по демилитаризации на Украине действуют высокоточным оружием, поражая лишь военные цели, напомнив при этом о жёстких бомбардировках США городов в Югославии.

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