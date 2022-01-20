WP: новые санкции США предусматривают признание России «государством — спонсором терроризма»
- Gettyimages.ru
«Не позднее, чем через 30 дней после даты введения этого законопроекта госсекретарь объявит Российскую Федерацию страной, правительство которой неоднократно предоставляло поддержку международному терроризму», — приводит РИА Новости текст документа, оказавшегося в распоряжении WP.
Ранее президент США Джо Байден выступил с заявлением о том, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России лишатся возможности проводить операции с долларом США.
При этом он отметил, что подобные серьёзные санкции могут негативно сказаться на американской экономике.