WP: новые санкции США предусматривают признание России «государством — спонсором терроризма»

Короткая ссылка
Новый проект американских санкций предусматривает признание России в качестве государства — спонсора терроризма, сообщает The Washington Post.
WP: новые санкции США предусматривают признание России «государством — спонсором терроризма»
  • Gettyimages.ru

«Не позднее, чем через 30 дней после даты введения этого законопроекта госсекретарь объявит Российскую Федерацию страной, правительство которой неоднократно предоставляло поддержку международному терроризму», — приводит РИА Новости текст документа, оказавшегося в распоряжении WP.

Ранее президент США Джо Байден выступил с заявлением о том, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России лишатся возможности проводить операции с долларом США.

При этом он отметил, что подобные серьёзные санкции могут негативно сказаться на американской экономике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить