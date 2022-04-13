Макрон отказался называть действия России на Украине геноцидом

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Президент Франции Эммануэль Макрон не стал оценивать действия России на Украине как геноцид, отметив, что сейчас необходимо быть осторожными с терминами.
Макрон отказался называть действия России на Украине геноцидом
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

«Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы... Русские и украинцы — братские народы. То, что происходит, — это безумие, это возвращение к войне в Европе», — приводит РИА Новости ответ Макрона на вопрос о том, использовал ли бы он термин «геноцид» в отношении событий на Украине.

Французский лидер подчеркнул, что «смотрит на факты и хочет максимально  восстановить мир».

Ранее президент России Владимир Путин назвал произошедшее в украинской Буче фейком.

В Минобороны России также заявили, что на Украине в настоящее время работает сеть иностранных специалистов, которые подготавливают антироссийские провокации.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские власти под руководством Великобритании готовят провокации в Сумской области для обвинения ВС России в якобы жестоком обращении с населением Украины.

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