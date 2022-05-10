Парламентарии Литвы приняли резолюцию, в которой назвали Россию «поддерживающей терроризм»

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Парламентарии Литвы приняли резолюцию, в которой назвали Россию «государством, которое поддерживает и совершает терроризм».
Парламентарии Литвы приняли резолюцию, в которой назвали Россию «поддерживающей терроризм»
  • Gettyimages.ru

Члены сейма одобрили документ, в котором утверждается, что Россия, проводя военную операцию по защите Донбасса, якобы преднамеренно атакует «гражданские объекты».

Литовские парламентарии также призывают «привлечь к ответственности» российское руководство, утверждая, что военная операция «является геноцидом».

Как ранее подчеркнули в Москве, действия, предпринятые Россией на Украине, абсолютно законны, при этом Москва регулярно привлекала внимание западных стран к геноциду населения украинских юго-восточных районов со стороны Киева, однако российскую сторону не стали слушать.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался оценивать действия России на Украине «как геноцид», он призвал быть осторожнее с терминами, потому что «русские и украинцы — братские народы».

В Минобороны России отмечали, что на Украине в настоящее время работает сеть иностранных специалистов, которые подготавливают антироссийские провокации.

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