Парламентарии Литвы приняли резолюцию, в которой назвали Россию «государством, которое поддерживает и совершает терроризм».

Члены сейма одобрили документ, в котором утверждается, что Россия, проводя военную операцию по защите Донбасса, якобы преднамеренно атакует «гражданские объекты».

Литовские парламентарии также призывают «привлечь к ответственности» российское руководство, утверждая, что военная операция «является геноцидом».

Как ранее подчеркнули в Москве, действия, предпринятые Россией на Украине, абсолютно законны, при этом Москва регулярно привлекала внимание западных стран к геноциду населения украинских юго-восточных районов со стороны Киева, однако российскую сторону не стали слушать.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался оценивать действия России на Украине «как геноцид», он призвал быть осторожнее с терминами, потому что «русские и украинцы — братские народы».

В Минобороны России отмечали, что на Украине в настоящее время работает сеть иностранных специалистов, которые подготавливают антироссийские провокации.