Действия, предпринятые Россией на Украине, абсолютно законны, при этом Москва регулярно привлекала внимание западных стран к геноциду населения украинских юго-восточных районов со стороны Киева, однако российскую сторону не стали слушать. Об этом в интервью испанской газете «А-Бэ-Сэ» рассказала представитель МИД России Мария Захарова.

Журналист задал дипломату вопрос, почему Россия «смогла применить силу в Чечне, Грузии, а теперь и на Украине», а «Киев не может сделать то же самое в отношении Донецка и Луганска».

Как отметила Захарова, «грузинские власти напали на Южную Осетию и убили российских миротворцев», а чеченские боевики «использовали террористические методы, совершали теракты в самой Чечне и других субъектах Российской Федерации», тогда как на Западе их считали «демократическими силами» и поддерживали в США и ЕС.

«Теперь у меня вопрос: почему жителей Донбасса Запад не называл «борцами за свободу»? Ведь они никакие не террористы. Да и сепаратистами их назвать было сложно, так как в минских договорённостях, которые подписали ДНР и ЛНР, Донбасс был назван частью Украины», — сказала дипломат.

Российские действия в Чечне, Южной Осетии и на Украине абсолютно законны, подчеркнула представитель МИД.

«В то время как действия киевских властей, устроивших геноцид Донбасса и уничтожение всего русского в собственной стране, нелегитимны, антиконституционны и аморальны», — заключила она.

Мария Захарова также заявила, что воссоединение Крыма с Россией и независимость Донецкой и Луганской народных республик — это сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и властям других стран необходимо признать.