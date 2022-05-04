МИД: операция России на Украине абсолютно законна, тогда как действия Киева аморальны
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Журналист задал дипломату вопрос, почему Россия «смогла применить силу в Чечне, Грузии, а теперь и на Украине», а «Киев не может сделать то же самое в отношении Донецка и Луганска».
Как отметила Захарова, «грузинские власти напали на Южную Осетию и убили российских миротворцев», а чеченские боевики «использовали террористические методы, совершали теракты в самой Чечне и других субъектах Российской Федерации», тогда как на Западе их считали «демократическими силами» и поддерживали в США и ЕС.
«Теперь у меня вопрос: почему жителей Донбасса Запад не называл «борцами за свободу»? Ведь они никакие не террористы. Да и сепаратистами их назвать было сложно, так как в минских договорённостях, которые подписали ДНР и ЛНР, Донбасс был назван частью Украины», — сказала дипломат.
Российские действия в Чечне, Южной Осетии и на Украине абсолютно законны, подчеркнула представитель МИД.
«В то время как действия киевских властей, устроивших геноцид Донбасса и уничтожение всего русского в собственной стране, нелегитимны, антиконституционны и аморальны», — заключила она.
Мария Захарова также заявила, что воссоединение Крыма с Россией и независимость Донецкой и Луганской народных республик — это сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и властям других стран необходимо признать.