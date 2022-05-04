Захарова: Киеву нужно признать сложившиеся реалии вокруг Крыма и республик Донбасса

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Воссоединение Крыма с Россией и независимость Донецкой и Луганской народных республик — это сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и властям других стран необходимо признать, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: Киеву нужно признать сложившиеся реалии вокруг Крыма и республик Донбасса
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Об этом она сказала, отвечая на вопрос журналиста испанской газеты «А-Бэ-Сэ», затрудняют ли «территориальные требования, предъявляемые к Украине» достижение договорённостей.

«Это уже сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и другим странам необходимо признать. Они возникли из-за политики самих киевских властей, пришедших к власти путём неонацистского госпереворота в 2014 году. Крым вернулся в Россию, ДНР и ЛHP стали независимыми государствами. Нужно уважать законный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение, зафиксированное в Уставе ООН», — сказала Захарова.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

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