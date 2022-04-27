Блинкен: США рассматривают возможность внесения России в список спонсоров терроризма

Администрация США рассматривает возможность включения России в свой перечень стран — спонсоров терроризма на фоне событий на Украине, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

«Мы рассматриваем это. Юристы это изучают», — приводит слова шефа дипломатии США РИА Новости.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее не исключила перспективу включения России в список стран — спонсоров терроризма.

По её словам, в списке на данный момент фигурируют три страны: Северная Корея, Иран и Судан.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала пропагандистским ходом заявление США о том, что Россия может быть признана государством — спонсором терроризма.