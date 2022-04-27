Блинкен: США рассматривают возможность внесения России в список спонсоров терроризма
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«Мы рассматриваем это. Юристы это изучают», — приводит слова шефа дипломатии США РИА Новости.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее не исключила перспективу включения России в список стран — спонсоров терроризма.
По её словам, в списке на данный момент фигурируют три страны: Северная Корея, Иран и Судан.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала пропагандистским ходом заявление США о том, что Россия может быть признана государством — спонсором терроризма.