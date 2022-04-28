Захарова назвала «идиотической» идею США признать Россию страной — спонсором терроризма
- РИА Новости
Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил, что администрация США рассматривает возможность включения России в свой перечень стран — спонсоров терроризма на фоне событий на Украине.
«А все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, они получат своё развитие и продолжение, мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — приводит РИА Новости её слова в эфире на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».
19 апреля официальный представитель Белого дома Джен Псаки не исключила перспективу включения России в список стран — спонсоров терроризма.
По её словам, в списке на данный момент фигурируют три страны: Северная Корея, Иран и Судан.