Захарова назвала «идиотической» идею США признать Россию страной — спонсором терроризма

Инициатива США признать Россию страной — спонсором терроризма является «идиотической», такие идеи не останутся без ответа. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил, что администрация США рассматривает возможность включения России в свой перечень стран — спонсоров терроризма на фоне событий на Украине.

«А все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, они получат своё развитие и продолжение, мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — приводит РИА Новости её слова в эфире на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».

19 апреля официальный представитель Белого дома Джен Псаки не исключила перспективу включения России в список стран — спонсоров терроризма.

По её словам, в списке на данный момент фигурируют три страны: Северная Корея, Иран и Судан.