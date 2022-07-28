Сенат США принял резолюцию с призывом объявить Россию страной — спонсором терроризма

Короткая ссылка
Американский сенат принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.
Сенат США принял резолюцию с призывом объявить Россию страной — спонсором терроризма
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путём голосования.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают последствия для отношений с США в случае признания России страной — «спонсором терроризма».

Как сообщало издание Politico со ссылкой на источники, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала госсекретаря Энтони Блинкена внести Россию в список стран — спонсоров терроризма.

В апреле в Белом доме не исключили перспективы включения России в список стран — спонсоров терроризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить