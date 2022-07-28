Сенат США принял резолюцию с призывом объявить Россию страной — спонсором терроризма

Американский сенат принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путём голосования.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают последствия для отношений с США в случае признания России страной — «спонсором терроризма».

Как сообщало издание Politico со ссылкой на источники, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала госсекретаря Энтони Блинкена внести Россию в список стран — спонсоров терроризма.

В апреле в Белом доме не исключили перспективы включения России в список стран — спонсоров терроризма.