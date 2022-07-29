«Видимость исполнения запросов Киева»: почему сенат США призвал объявить Россию спонсором терроризма

Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма. В качестве аргументов американские законодатели привели события в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. В документе отмечается, что решение вынесено в связи с обращением Киева. В Госдуме назвали такие заявления «популизмом и русофобским бредом», напомнив, что именно США поддерживали бандформирования на Кавказе и боевиков в Сирии. В свою очередь, эксперты напоминают, что подобного рода резолюции носят декларативный характер. Вместе с тем, как отмечают аналитики, если такой документ получит одобрение во всех инстанциях, это может поспособствовать окончательному разрыву диалога между Москвой и Вашингтоном и поставит под вопрос дипломатические отношения.

В сенате США одобрили резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма. Соответствующий документ опубликован на сайте конгресса.

«Сенат рассматривает действия правительства Российской Федерации под управлением президента Владимира Путина как спонсирование актов терроризма и призывает государственного секретаря присвоить Российской Федерации статус государства — спонсора терроризма», — говорится в постановлении.

Поводом для соответствующего решения называют события в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Помимо этого, России приписывают «сеяние террора в мире с помощью частных военных сетей наёмников», чтобы якобы «продвигать цели внешней политики», а также отравление Скрипалей и атаку на малайзийский Boeing 777.

В документе при этом отмечается, что ранее с призывом признать Россию «террористическим государством» выступил президент Украины Владимир Зеленский, а затем соответствующий запрос в конгресс направила Верховная рада.

В список спонсоров терроризма могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма. На страны, которым присваивается этот статус, США считают себя вправе накладывать жёсткие рестрикции. Среди них — запрет на экспорт и продажу товаров оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые и прочие ограничения. Кроме того, США могут вводить санкции против других государств, которые сохраняют торговые отношения со страной, признанной спонсором терроризма.

Заседание в сенате

globallookpress.com

© US Senate TV via CNP

В настоящий момент в списке американского Госдепа фигурируют четыре государства: Куба (с 2021 года), КНДР (с 2017 года), Иран (с 1984 года) и Сирия (с 1979 года).

«Меры идиотического характера»

В России резолюция сената США вызвала осуждение. Как заявил в комментарии RT член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, Вашингтон делает это потому, что все его «усилия по превращению России в страну-изгоя провалились».

«С учётом того, что у них произошёл провал, они выдумали новое: Россия — «спонсор терроризма», — сказал Цеков.

В Госдуме решение американских сенаторов назвали популизмом и «русофобским бредом». По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, законодателям Соединённых Штатов следовало бы вспомнить о своей поддержке бандформирований на Кавказе и так называемых умеренных террористов в Сирии.

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Слуцкий также отметил, что если Госдеп пойдёт на поводу у «популистов из сената, то он распишется в собственной недееспособности как внешнеполитическое ведомство».

Между тем в МИД РФ ещё в конце апреля заявили, что если в США продолжат развивать инициативу по наделению России статусом страны — спонсора терроризма, то без ответа эти шаги не останутся.

«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат своё развитие и продолжение. Мы, безусловно… ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».

Кремль

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В свою очередь, в Кремле предупредили, что если США признают Россию страной, спонсирующей терроризм, то это будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

«Очень негативно мы оцениваем последствия такого шага», — заявил журналистам 21 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем, отметил он, очень трудно сделать что-то, что может ещё более испортить отношения между Россией и Америкой. «Они и так находятся в незавидном положении», — добавил Песков.

Под давлением

Примечательно, что в самом Госдепе пока воздерживаются от однозначных заявлений на этот счёт. В частности, глава ведомства Энтони Блинкен на пресс-конференции 27 июля заметил, что возможное причисление России к спонсорам терроризма не будет иметь большого практического эффекта.

«Те издержки, которые наложили на Россию мы и другие страны, совершенно соответствуют тем последствиям, которые вытекают из присвоения статуса государства — спонсора терроризма. Поэтому практический эффект наших действий здесь такой же», — подчеркнул он.

При этом Блинкен добавил, что Госдеп продолжает изучать этот вопрос на предмет его соответствия американскому законодательству. По его словам, критерии, по которым ведомство определяет, соответствует ли та или иная страна определению «спонсор терроризма», установлены конгрессом. И задача Госдепартамента заключается в том, чтобы сопоставить их с фактами о предполагаемом кандидате, чтобы гарантировать соответствие этих фактов критериям, закреплённым в законе, пояснил Блинкен.

Между тем американские СМИ отмечают, что, хотя резолюция и необязательна к исполнению, она демонстрирует давление со стороны законодателей на администрацию президента Джо Байдена. В частности, на это указал обозреватель газеты The New York Times Эдуардо Медина. Он напомнил, что резолюция, аналогичная сенатской, была внесена и на рассмотрение нижней палаты конгресса США, где в её поддержку выступает спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Инструмент для спекуляций

Опрошенные RT эксперты склонны считать нынешнюю резолюцию скорее декларативным актом, так как Госдеп в настоящий момент не настроен ещё больше обострять отношения с Россией.

«В противном случае это будет означать сожжение абсолютно всех мостов, которые в перспективе могли бы поспособствовать налаживанию переговоров с Россией. Ведь в администрации Байдена понимают, что в какой-то момент к диалогу вернуться придётся — и по будущему Украины, и по грядущей организации безопасности в Европе. Но как обсуждать такие моменты со страной, которую ты сам называешь спонсором терроризма?» — пояснил в интервью RT политолог-американист Малек Дудаков.

Он также отметил, что в случае присвоения России этого статуса пострадают не только внешнеполитические связи Москвы и Вашингтона, но и остальные сферы, в которых страны всё ещё взаимодействуют.

«Ведь за этим последуют всевозможные ограничения на работу американских компаний в России, на заключение с ней контрактов и прочее. И де-факто такой шаг со стороны Вашингтона будет означать разрыв отношений с Москвой, что всё же не отвечает его интересам», — сказал аналитик.

Флаги России и США

Legion-Media

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Это мнение разделяет и заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Если России всё же присвоят этот статус, то он сделает невозможным выстраивание диалога даже на самом низком уровне и встанет вопрос о сохранении дипломатических отношений. Неслучайно в Госдепе на этот счёт очень сдержанны... К тому же РФ — ядерная держава, с которой невозможно не считаться», — отметил в беседе с RT Сидоров.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв предположил, что нынешнюю резолюцию могут использовать разные политические силы внутри страны из-за обостряющейся борьбы в преддверии промежуточных выборов в конгресс. К тому же, считает он, это ещё и «реверанс в сторону Украины».

«Этот документ — политический жест в направлении Украины, чтобы создать видимость исполнения запросов Киева», — считает аналитик.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова, в свою очередь, отмечает, что Киеву дают возможность преподнести эту резолюцию как победу для внутреннего потребителя.

«США в этой ситуации ничем особо не рискуют. В нынешней информационной кампании всех всё устраивает. Это для Украины как победа на Евровидении: мелочь, а показать язык Москве можно», — пояснила эксперт.

При этом даже если США всё же признают Россию страной — спонсором терроризма, то это ударит в первую очередь по ним самим, добавила она.