«Пытаются свалить ответственность»: о чём говорит инициатива сенаторов США ввести санкции за покупку Китаем нефти из РФ

Американские сенаторы предложили ввести механизм санкций за страхование или регистрацию танкеров, которые перевозят нефть или сжиженный природный газ из России в Китай. Авторы инициативы полагают, что Пекин, покупая энергоносители у Москвы, поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Эксперты считают, что в США таким образом вновь ищут, на кого свалить ответственность за собственную экономическую недальновидность. В свою очередь, китайские власти раскритиковали законопроект сенаторов США, отметив, что «сотрудничество Пекина и Москвы не подвержено влиянию внешних факторов».

Группа американских сенаторов представила законопроект, предусматривающий санкции за страхование или регистрацию танкеров, которые перевозят нефть или сжиженный природный газ из России в Китай, сообщает Bloomberg.

Из документа следует, что любые организации, включая китайские государственные компании, помогающие российским властям в этом направлении, должны «столкнуться с серьёзными последствиями».

Авторами документа выступили сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер. В частности, по словам Рубио, Пекин, покупая энергоносители у Москвы, поддерживает российскую спецоперацию на Украине.

Вместе с тем в материале отмечается, что у законопроекта немного шансов получить одобрение сената, большинство в котором удерживают демократы. Как пишет агентство, идея документа идёт вразрез с политикой администрации президента США Джо Байдена, которая предусматривает сохранение потока поставок нефти при стремлении минимизировать доход России от реализации энергоносителей.

Китайские власти отреагировали на инициативу американских сенаторов, выступив против введения односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции. Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сотрудничество Пекина и Москвы не подвержено влиянию внешних факторов.

«Китай ведёт нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, оно не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних помех», — приводит высказывание дипломата РИА Новости.

Отметим, что США ввели запрет на импорт российской нефти, сжиженного газа и угля ещё 8 марта. В заявлении Белого дома утверждалось, что США могут себе позволить такой шаг благодаря сильной энергетической инфраструктуре страны. Вместе с тем в следующие месяцы Соединённые Штаты столкнулись с рекордным ростом цен на бензин внутри страны.

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По данным Управления энергетической информацией США, в феврале 2022 года галлон бензина стоил около $3,6, а к июню его цена выросла до $5. На фоне этих событий в Белом доме приняли решение высвобождать до 1 млн баррелей нефти в день из стратегических запасов страны.

При этом Байден в своих публичных выступлениях связывал рост цен на горючее непосредственно с деятельностью Владимира Путина. По словам главы Белого дома, подорожание топлива и продуктов питания является «налогом Путина».

Кроме того, в июне стало известно о планах стран — участниц G7 ввести потолок цен на российскую нефть. Согласно предложенному механизму, страховать и перевозить можно будет только нефть, цена которой не превышает согласованный инициаторами предел.

В июле президент России Владимир Путин прокомментировал инициативы западных политиков по регулированию цен на энергоносители. Беседуя с журналистами по итогам визита в Иран, российский лидер отметил, что любые подобные шаги приведут к росту цен.

По его словам, государства Запада «наступают на грабли» в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами.

«Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объём российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это всё то же самое, что происходит по газу. Результат (даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием) будет тот же самый — подъём цен. Цены на нефть взлетят до небес», — сказал Путин.

Комментируя новые инициативы американских сенаторов, политолог Андрей Суздальцев отметил, что США «пытаются свалить ответственность» за кризисные явления в экономике на Россию.

«В ряде предложений американского истеблишмента действительно есть некая паника. Они постоянно ищут варианты, чтобы как-то отвести ответственность от того, что они оказались совершенно нулевыми экономистами», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, предложенная американскими сенаторами инициатива несёт опасность для мировой экономики и способна привести к тяжёлым последствиям для самих США.

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо отметил, что США пытаются выступать с точки зрения права сильного в отношениях с КНР. Он усомнился, что подобный подход способен привести к желаемому в США результату.

«Сейчас они пытаются продемонстрировать свои возможности по оказанию экономического давления на экономику Китая с целью побудить Пекин пересмотреть свою независимую внешнюю политику в пользу соглашательства или хотя бы какого-то небольшого нейтралитета в отношении тем, которые имеют для Соединённых Штатов Америки чрезвычайное значение. Это путь в никуда», — сказал эксперт в беседе с RT.