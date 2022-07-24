Глава Минфина США рассказала о работе над ограничением цен на российскую нефть

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон вместе с союзниками работает над ограничением цены на российскую нефть.

«Одним из вопросов, которым я занимаюсь в последние недели, является работа с нашими союзниками, чтобы… сократить доходы, получаемые Россией», — приводит ТАСС её слова.

Ранее заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что предел цен на российскую нефть может быть введён к декабрю 2022 года.

МИД России предупредил, что антирыночные планы стран G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на неё.