В Минфине США рассчитывают, что предел цен на российскую нефть установят к декабрю

Предел цен на российскую нефть может быть введён к декабрю 2022 года. Об этом заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

«Мы следуем за тем, что делают европейцы. В шестом пакете санкций они отметили идею, что могут рассмотреть потолок цен», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на форуме по безопасности Аспенского института в Колорадо.

Адейемо добавил, что Евросоюз намерен к сентябрю ввести меры по страхованию нефти.

«Так что наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен, чтобы снизить цены на энергоносители», — подытожил чиновник.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила о возможности подорожания нефти в том случае, если не будет введено ограничение цен на российскую нефть.

МИД России предупредил, что антирыночные планы стран G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на неё.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, Россия не станет поставлять нефть на мировой рынок, если по итогам обсуждаемых странами G7 ограничений на цену она окажется ниже затрат на добычу.