Новак: Россия не будет поставлять нефть, если цена будет ниже затрат на добычу

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Россия не станет поставлять нефть на мировой рынок, если по итогам обсуждаемых странами G7 ограничений на цену она окажется ниже затрат на добычу, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак: Россия не будет поставлять нефть, если цена будет ниже затрат на добычу
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«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти... естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки», — цитирует его ТАСС.

Новак подчеркнул, что российская сторона не будет работать в убыток.

Ранее американский министр финансов заявила о возможности подорожания нефти в том случае, если не будет введено ограничение цен на российскую нефть.

МИД России предупредил, что антирыночные планы стран G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на неё.

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