Новак: Россия не будет поставлять нефть, если цена будет ниже затрат на добычу
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«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти... естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки», — цитирует его ТАСС.
Новак подчеркнул, что российская сторона не будет работать в убыток.
Ранее американский министр финансов заявила о возможности подорожания нефти в том случае, если не будет введено ограничение цен на российскую нефть.
МИД России предупредил, что антирыночные планы стран G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на неё.