Новак: Россия не будет поставлять нефть, если цена будет ниже затрат на добычу

Россия не станет поставлять нефть на мировой рынок, если по итогам обсуждаемых странами G7 ограничений на цену она окажется ниже затрат на добычу, заявил российский вице-премьер Александр Новак.

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти... естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки», — цитирует его ТАСС.

Новак подчеркнул, что российская сторона не будет работать в убыток.

Ранее американский министр финансов заявила о возможности подорожания нефти в том случае, если не будет введено ограничение цен на российскую нефть.

МИД России предупредил, что антирыночные планы стран G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на неё.