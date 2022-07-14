Министр финансов США Йеллен предупредила о возможности подорожания нефти

Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила о возможности подорожания нефти в том случае, если не будет введено ограничение цен на российскую нефть.

Йеллен в ходе пресс-конференции выразила надежду на то, что Индия и Китай поддержат соответствующую инициативу США.

По её мнению, Китай и Индия будут затронуты запретом страхования и финансового обслуживания экспортных поставок, которое планируют ввести ЕС, Великобритания и США.

«Без ценовых лимитов или ценовых исключений из этого запрета мы, вероятно, увидим значительно более высокие мировые цены», — цитирует её РИА Новости.

Министр заявила, что подобный запрет приведёт к «выпадению значительных объёмов российской нефти» с мирового рынка.

Ранее МИД России предупредил, что антирыночные планы стран G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на неё.