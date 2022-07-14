Министр финансов США Йеллен предупредила о возможности подорожания нефти
Йеллен в ходе пресс-конференции выразила надежду на то, что Индия и Китай поддержат соответствующую инициативу США.
По её мнению, Китай и Индия будут затронуты запретом страхования и финансового обслуживания экспортных поставок, которое планируют ввести ЕС, Великобритания и США.
«Без ценовых лимитов или ценовых исключений из этого запрета мы, вероятно, увидим значительно более высокие мировые цены», — цитирует её РИА Новости.
Министр заявила, что подобный запрет приведёт к «выпадению значительных объёмов российской нефти» с мирового рынка.
Ранее МИД России предупредил, что антирыночные планы стран G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на неё.